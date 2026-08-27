Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacminde artış yaşandı.

21 Ağustos itibarıyla bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, bir önceki haftaya göre 50 milyar 984 milyon lira artarak 27 trilyon 683 milyar 273 milyon liradan 27 trilyon 734 milyar 257 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe mevduat arttı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da yükseliş gösterdi. Bankalar arası dahil toplam mevduat, geçen hafta 506 milyar 469 milyon lira artarak 31 trilyon 810 milyar 6 milyon liradan 32 trilyon 316 milyar 474 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinde düşüş

Tüketici kredilerinin toplam tutarı ise 21 Ağustos haftasında 23 milyar 33 milyon lira azalarak 3 trilyon 423 milyar 504 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredilerinin dağılımına bakıldığında, 823 milyar 76 milyon lirasını konut, 41 milyar 412 milyon lirasını taşıt ve 2 trilyon 559 milyar 16 milyon lirasını ihtiyaç kredileri oluşturdu.

Taksitli ticari kredilerin tutarı ise aynı dönemde 9 milyar 340 milyon lira artarak 4 trilyon 230 milyar 331 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı borçlarında yüzde 2 düşüş

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları, 21 Ağustos haftasında yüzde 2 azalarak 3 trilyon 353 milyar 271 milyon liraseviyesine geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 1 trilyon 287 milyar 249 milyon lirası taksitli, 2 trilyon 66 milyar 23 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

Takipteki alacaklar 838,9 milyar liraya çıktı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar da artış gösterdi. 21 Ağustos itibarıyla takipteki alacaklar, önceki haftaya göre 5 milyar 663 milyon lira artarak 838 milyar 968 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu takipteki alacakların 623 milyar 576 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

Bankaların yasal öz kaynakları arttı

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklarında da artış kaydedildi. Bankaların yasal öz kaynakları 47 milyar 505 milyon lira artarak 5 trilyon 983 milyar 438 milyon liraya ulaştı.

KKM bakiyesi sıfırlandı

Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinde ise düşüş devam etti. Geçen hafta 4 milyon lira azalan KKM bakiyesi sıfıra indi.