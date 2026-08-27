Brent petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından motorin fiyatlarında beklenen indirim gerçekleşti. Motorinin litre fiyatı 5,31 TL düşerken, indirim 27 Ağustos itibarıyla pompaya yansıdı.
İndirim sonrası motorin fiyatı büyükşehirlerde 81 TL'nin altına geriledi. 27 Ağustos itibarıyla motorinin litresi İstanbul'da yaklaşık 77,43 TL, Ankara'da 78,53 TL, İzmir'de ise 78,83 TL seviyesinde bulunuyor.
Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla kayda değer bir değişiklik bulunmuyor.
27 Ağustos 2026 güncel motorin fiyatları:
- İstanbul (Avrupa): 77,43 TL
- İstanbul (Anadolu): 77,27 TL
- Ankara: 78,53 TL
- İzmir: 78,83 TL
Muhabir: Haber Merkezi