Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etti

Süper Loto’da Büyük İkramiye 362 Milyon TL’yi Aştı: Çekiliş Bugün

Çankaya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu: Kutlamalar hangi noktalarda yapılacak?

Başkentte Gastronomi ve 30 Ağustos coşkusu Kahramankazan’da bir arada yaşanacak

Sincan Yaz Festivali’nde son günler: İşte 30 Ağustos’a kadar program

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Benzin fiyatlarında ise bugün itibarıyla kayda değer bir değişiklik bulunmuyor.

İndirim sonrası motorin fiyatı büyükşehirlerde 81 TL'nin altına geriledi . 27 Ağustos itibarıyla motorinin litresi İstanbul'da yaklaşık 77,43 TL , Ankara'da 78,53 TL , İzmir'de ise 78,83 TL seviyesinde bulunuyor.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.