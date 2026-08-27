TFF 3’üncü Lig 2’nci Grup’ta yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Balıkesirspor, sezonun ilk iç saha karşılaşması öncesinde stat sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Balıkesirspor, 6 Eylül Pazar günü Bucaspor 1928 ile oynayacağı sezonun ilk maçında rakibini farklı bir statta ağırlamaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesinde kapsamlı tadilattan geçirilen Balıkesir Atatürk Stadı’nın saha zemininin henüz maç oynanabilecek seviyeye gelmediği belirtildi.

Balıkesirspor’dan Spor Toto Akhisar Stadı hamlesi

Balıkesirspor yönetiminin, Bucaspor 1928 karşılaşması için Spor Toto Akhisar Stadı’nı değerlendirmeye aldığı öğrenildi.

Stadı kullanan 1’inci Lig ekiplerinden Vanspor’un söz konusu hafta deplasmanda bulunacak olması nedeniyle Akhisar seçeneğinin öne çıktığı belirtildi.

Karşılaşmanın hangi statta oynanacağına ilişkin nihai kararın, yapılacak görüşmelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

Balıkesir Atatürk Stadı’nda kapsamlı yenileme

Balıkesirspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Balıkesir Atatürk Stadı, yeni sezon öncesinde kapsamlı bir tadilat sürecine girdi.

Stadyumda yenileme ve modernizasyon çalışmaları kapsamında aydınlatma sistemi tamamen yenilendi. Dış cephe, modern bir görünüme kavuşturulması amacıyla yeniden kaplandı.

Protokol tribününde de yenileme çalışmaları gerçekleştirilirken koltuklar değiştirildi. Bunun yanı sıra saha zemini ve skorbord yenileme çalışmaları ile soyunma odalarının bakım ve onarımları da yapıldı.

Balıkesirspor’un sezonun ilerleyen haftalarında iç saha karşılaşmalarını yeniden Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynayabilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.