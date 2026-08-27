Engelli Emeklilik Dayanışma Derneği (EMED), engelli emeklilerin yaşadığı hak kayıplarına dikkat çekmek amacıyla yeni bir kampanya başlattı. “AYM Mektup Çağrısı” adı verilen kampanyada, Anayasa Mahkemesi’ne mektup gönderilmesi isteniyor.

Dernek tarafından yapılan çağrıda, “Haklarımızı geri almak için her birimiz hepimiz için gönderiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Kampanya kapsamında hedefin 1000 mektup olduğu belirtildi.

Son gün 28 Ağustos!

EMED’in duyurusuna göre vatandaşlar, kendilerine uygun dilekçe örneğine EMED Mobil üzerinden ulaşarak mektuplarını hazırlayabilecek. Kampanyanın son günü ise 28 Ağustos 2026 Cuma olarak açıklandı.

Dernek, “Bir mektup, bir ses. 1000 mektup, güçlü bir çağrı” sloganıyla tüm üyelerini ve destekçilerini kampanyaya katılmaya davet etti.