Meta, çocukların ve gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin davalar kapsamında ABD’deki 52 başsavcıyla anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında 18 yaş altındaki Facebook kullanıcıları için yeni güvenlik ve kullanım kuralları getirilecek.

Facebook kullanımına 2 saat sınırı!

Gençlerin Facebook ve Instagram'daki toplam günlük kullanım süresi varsayılan olarak 2 saatle sınırlandırılacak. Bu sürenin değiştirilmesi için ebeveyn izni gerekecek.

Gece Facebook kullanımı kısıtlanacak

18 yaş altındaki kullanıcıların 00.00-06.00 saatleri arasında Facebook erişimi engellenecek. Doğrudan mesajlaşma ise bu kısıtlamanın dışında tutulacak.

Ebeveyn kontrolü güçlendirilecek

Ebeveynler, çocuklarının hesapları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacak. İkinci hesap açılması veya şüpheli yetişkinlerle etkileşim gibi durumlarda ailelere bildirim gönderilebilecek.

Yaş doğrulama sıkılaşacak

Meta, 13 yaş altındaki kullanıcıları tespit etmek ve genç hesapları uygun güvenlik ayarlarına almak için yaş doğrulama sistemlerini geliştirecek. Yeni kuralların yürürlüğe girmesi mahkeme onayına bağlı. Düzenleme şu aşamada ABD kapsamındaki anlaşmayı kapsıyor.