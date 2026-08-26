DMM’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, iddialara konu edilen Beyciler Mahallesi 101 ada 15, 16 ve 115 numaralı parseller ile 102 ada 1 numaralı parselin orman alanı olmadığı ifade edildi.

Parseller Şahıslar Adına Kayıtlı

Resmi kadastro kayıtlarına göre söz konusu taşınmazların orman arazisi olmadığı, şahıslar adına kayıtlı sahipli araziler olduğu aktarıldı.

DMM, arazi ve kadastro statüsü kontrol edilmeden söz konusu taşınmazlar üzerinden “yanan ormanlar betona teslim edildi” şeklinde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Yanan Orman Alanlarında Rehabilitasyon Çalışmaları Yapıldı

Açıklamada ayrıca, Milas ve Marmaris’te 2021 yılında meydana gelen yangınlarda zarar gören orman alanlarında ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

DMM, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Orman Kaynakları Değerlendirmesi (FRA) verilerine göre Türkiye’nin dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ülkeler arasında 3’üncü, Avrupa’da ise 1’inci sırada yer aldığını bildirdi.

DMM’den Resmi Kaynak Uyarısı

DMM açıklamasında, arazi ve kadastro bilgileri dikkate alınmadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, dezenformasyon ve provokasyonlara karşı resmi açıklama ve kaynakların esas alınmasının önem taşıdığı vurgulandı.

DMM, Beyciler Mahallesi’ndeki söz konusu parsellerin orman alanı olmadığına dikkat çekerek, “yanan ormanların yapılaşmaya açıldığı” yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.