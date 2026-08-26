Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında örgüte ait 37 klasör evrakın Antalya’da bir evde saklanmasına ilişkin çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Soruşturma kapsamında, Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan Mehmet A’nın, söz konusu evrakların saklanacağı yere götürülmesi yönünde talimat verdiği ve belgelerin saklanması sürecinde aktif rol aldığı tespit edildi.

Antalya’da Yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucu şüpheli Mehmet A, Korkuteli ilçesine bağlı Bozova Mahallesi’nde bir yakınına ait ikamette yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve bulunduğu adreste yapılan aramalarda cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

Dijital Materyaller İnceleniyor

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile daha önce el konulan 37 klasörlük mali ve örgütsel doküman arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için incelemeler sürüyor.

Ekiplerin ayrıca belgelerin hangi amaçla saklandığını, bu süreçte talimat veren ve hareket eden diğer kişileri ve örgütün mali yapılanmasının tüm yönlerini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.