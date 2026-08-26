Bağımsız Maden-İş, Yıldızlar Holding ile dün gerçekleştirilen görüşmelerin ardından maden işçilerinin alacaklarına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sendika, bugün yapılacak görüşmelerin ardından sürecin nihai durumunun belli olacağını bildirdi.

İşçiler ise eylemlerine ara verdi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu için işçiler bugün Ankara Adliyesi’nde olacaklarını açıkladı.

Görüşmelerin sonucuna göre işçilerin alacaklarının nasıl ve ne zaman ödeneceği konusunda nihai kararın bugün netleşmesi bekleniyor.