Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, Türkiye’nin sağlık turizmindeki uluslararası rekabet gücünü artırabilmesi için fuarların yalnızca tanıtım organizasyonları olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Seyran, sağlık kuruluşlarının 2026 yılının kalan dönemindeki fuarları yeni hasta kaynaklarına, uluslararası iş ortaklıklarına ve sürdürülebilir pazarlara ulaşmak amacıyla stratejik bir araç olarak değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık turizminde küresel rekabetin giderek yoğunlaştığına dikkat çeken Seyran, Türkiye’nin sahip olduğu sağlık altyapısı, hekim kalitesi ve hizmet deneyimini uluslararası pazarlarda daha güçlü bir ticari yapıya dönüştürmesi gerektiğini vurguladı.

“FUARLARA SADECE STANT AÇMAK İÇİN BAKAMAYIZ”

Seyran, sağlık turizmi fuarlarının artık klasik tanıtım anlayışının ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Artık fuarlara yalnızca stant açmak, broşür dağıtmak ve ziyaretçi karşılamak amacıyla bakamayız. Fuarlar, doğru pazarları analiz ettiğimiz, potansiyel hastalarla temas kurduğumuz, uluslararası acentelerle iş geliştirdiğimiz ve yeni iş birliklerinin temelini attığımız stratejik platformlar haline geldi” dedi.

Seyran’a göre sağlık turizmi fuarlarında başarıyı yalnızca ziyaretçi sayısı veya stant büyüklüğü belirlemiyor. Asıl değerin fuar sonrasında devam eden ilişkiler ve ortaya çıkan somut sonuçlarda görüldüğünü ifade eden Seyran, sağlık kuruluşlarının fuar yatırımlarının karşılığını ölçerken farklı kriterleridikkate alması gerektiğini söyledi.

“Bir fuarın başarısını kaç kişinin standımızı ziyaret ettiğiyle ölçmek artık yeterli değil” diyen Seyran, “Kaç nitelikli alıcıyla görüştük, kaç yeni pazara ulaştık, kaç iş bağlantısı kurduk, kaç potansiyel hastayla temas ettik ve bu temasların ne kadarı gerçek bir iş veya hasta yolculuğuna dönüştü? Asıl sorular bunlar olmalı” ifadelerini kullandı.

B2B GÖRÜŞMELER YENİ PAZARLARIN KAPISINI AÇIYOR

Başkan Seyran, özellikle B2B görüşmelerinin sağlık turizminde uzun vadeli büyüme açısından önemli olduğunu belirtti. Sağlık kuruluşlarının uluslararası acenteler, sigorta şirketleri, hastaneler, sağlık profesyonelleri, yatırımcılar ve diğer sektör paydaşlarıyla doğrudan iletişim kurmasının yeni pazarların kapısını açabileceğini söyleyen Seyran, fuarların bu açıdan önemli bir iş geliştirme alanı sunduğunu ifade etti.

Sağlık turizminde yalnızca kurumlar arası bağlantıların değil, doğrudan hasta temasının da giderek daha önemli hale geldiğini belirten Seyran, uluslararası hastaların sağlık hizmeti seçerken daha fazla araştırma yaptığını ve karar süreçlerinde doğrudan iletişimin öneminin arttığını kaydetti.

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