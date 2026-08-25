Kırıkkale Belediyesi, kentte uzun yıllardır vatandaşlara hizmet veren ve zamanla yıpranan kapalı semt pazarlarında yenileme çalışması başlatacak. Çalışmalar kapsamında pazar alanlarının bakım, onarım ve tadilat işlemleri gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre yenileme programına Kaletepe, Bahçelievler, Karşıyaka, Yenimahalle ve Cumartesi Kapalı Semt Pazarları dahil edildi.

Kırıkkale’de 5 pazarda yenileme yapılacak

Yıpranan pazar alanlarının daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların etaplar halinde yürütüleceği bildirildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, çalışmalar nedeniyle belirlenen tarihler arasında kapalı semt pazarlarında pazar kurulmayacağını belirtti.

Pazar alanlarının uzun yıllar boyunca kullanılması nedeniyle yıprandığını ve bazı yapıların ekonomik ömrünü tamamladığını ifade eden Önal, yenileme çalışmalarının şehir genelinde sürdürüleceğini söyledi.

Başkan Önal: “Pazar yerlerimizi şehrimize yakışır hale getireceğiz”

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, çalışmaların hem pazarcı esnafının hem de vatandaşların daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi amacıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Önal, “Hem pazarcı esnafımızın daha sağlıklı şartlarda çalışmasını hem de hemşehrilerimizin daha güvenli ve konforlu alanlarda alışveriş yapmasını istiyoruz. Pazar yerlerimizi etap etap ele alarak şehrimize yakışır hale getireceğiz” dedi.

Hangi pazarda ne zaman çalışma yapılacak?

Kırıkkale Belediyesi tarafından açıklanan programa göre yenileme çalışmalarının tarihleri şöyle:

Kaletepe Kapalı Semt Pazarı: 24 Ağustos-18 Eylül

24 Ağustos-18 Eylül Bahçelievler Kapalı Semt Pazarı: 24 Ağustos-18 Eylül

24 Ağustos-18 Eylül Karşıyaka Kapalı Semt Pazarı: 16 Eylül-28 Eylül

16 Eylül-28 Eylül Yenimahalle Kapalı Semt Pazarı: 22 Eylül-4 Ekim

22 Eylül-4 Ekim Cumartesi Kapalı Semt Pazarı: 4 Ekim-5 Kasım

Belirtilen tarihler boyunca ilgili kapalı semt pazarlarında pazar kurulmayacağı bildirildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından pazar alanlarının daha güvenli, modern ve konforlu şekilde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.