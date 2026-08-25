stanbul’un Çekmeköy ilçesinde eşi S.N.A.’yı (30) darbettiği, tehdit ve hakarette bulunduğu iddia edilen U.A. (35), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartışma şiddete dönüştü

Olay, 22 Ağustos’ta Çekmeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.N.A. ile eşi U.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.A.’nın eşini darbettiği, ardından tehdit ve hakarette bulunduğu belirtildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.A.’yı gözaltına aldı.

Polis ekiplerinin incelemesinde, çiftin daha önce de ailevi sorunlar yaşadığı ve bir dönem ayrılık aşamasına geldiği, daha sonra yeniden barıştığı tespit edildi.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan U.A., “kasten yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından adli makamlara sevk edildi.

U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.