stanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” soruşturması kapsamında açılan davada 69’uncu duruşmagörüldü. Aralarında görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 53’ü tutuklu toplam 414 sanık, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki yeni salonda hakim karşısına çıktı.

Duruşmada tutuksuz sanıkların savunmaları alındı.

İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis talebi

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede Ekrem İmamoğlu hakkında “örgüt lideri” olduğu iddiasına yer verilirken, çeşitli suçlamalar yöneltildi.

İddianamede İmamoğlu'nun; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “suç gelirlerinin aklanması”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “kişisel verilerin kaydedilmesi”, “kişisel verileri ele geçirme ve yayma”, “suç delillerini gizleme”, “haberleşmenin engellenmesi”, “kamu malına zarar verme”, “rüşvet alma”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, “irtikap”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “ihaleye fesat karıştırma”, “çevrenin kasten kirletilmesi”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “Orman Kanunu’na muhalefet” ve “Maden Kanunu’na muhalefet” suçlarını işlediği ileri sürüldü.

İddianamede, İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Muzaffer Beyaz: “Hakkımı helal etmiyorum”

Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık iş insanı Muzaffer Beyaz, geçen hafta yaptığı savunmasına eklemelerde bulundu.

Beyaz, Beylikdüzü’nde bir arsanın yüzde 85’ini satın aldıklarını, yüzde 15’lik bölümün ise Ekrem İmamoğlu’na ait olduğunu belirtti. Söz konusu arsa üzerinde “Teras Park” adıyla proje yapma konusunda anlaştıklarını aktaran Beyaz, İmamoğlu’nun yüzde 5’lik bölümü daha maliyetine satın almak istediğini ve bu talebi kabul ettiğini söyledi.

Beyaz, söz konusu bölümün bedelinin kendilerine ödenmediğini savunarak ticari faaliyetler nedeniyle şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Beyaz, “Hakkımı helal etmiyorum” ifadesini kullanarak, daha önceki savunmasında geçen helalleşme sözlerinin farklı anlaşıldığını söyledi.

Hasan İmamoğlu: “Kirli para kazanmadım”

Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu da duruşmada savunma yaptı.

Hasan İmamoğlu, hiçbir zaman “kirli para” kazanmadığını savunarak, ticari faaliyetlerinin kanuna uygun olduğunu söyledi. İmamoğlu İnşaat’ın yönetiminde Tuncay Yılmaz’ın genel müdür olarak görevlendirildiğini belirten Hasan İmamoğlu, kendisine yönelik bazı iddiaları da reddetti.

FETÖ ile bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları kabul etmeyen Hasan İmamoğlu, geçmişte yaptığı bir okul yatırımıyla ilgili iddialara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Savcıdan Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusu talebi

Savunmanın ardından duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu’na İmamoğlu İnşaat’ın sahibi Tuncay Yılmaz’ın kendisinden elden para alıp almadığını sordu.

Mahkeme başkanı ve savcı, Hasan İmamoğlu’na soruyu cevaplamak istememesi halinde cevap vermek zorunda olmadığını belirtti. İmamoğlu’nun avukatları ise soruya tepki gösterdi.

Hasan İmamoğlu, soruyu avukatlarının cevaplayacağını ifade etti.

Bunun üzerine duruşma savcısı, Hasan İmamoğlu hakkında 34’üncü eylem kapsamında “suç gelirlerini aklama” suçundan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Davanın 69’uncu duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.