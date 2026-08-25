TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Teşkilat” dizisinin 7. sezon hazırlıkları devam ediyor. Dizinin daha önce açıklanan sete çıkış tarihi 27 Ağustos olarak güncellenirken, yeni sezonda kadroya dahil olan isimler de belli olmaya başladı.

Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı ve Burak Arlıer’in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yeni sezon kadrosunda ödüllü oyuncu Ferhan Vural da yer alacak.

Ferhan Vural, Berkay karakterini canlandıracak

Ferhan Vural, dizide Berkay karakterine hayat verecek. Yeni sezonda zaman atlamasının yaşanacağı “Teşkilat”ta Berkay, Serhat Kılıç’ın canlandırdığı Yadigar’ın oğlu olarak hikâyeye dahil olacak.

Berkay karakterinin yeni sezonda dizinin hikâyesindeki gelişmelerde nasıl bir rol üstleneceği ise bölüm ilerledikçe ortaya çıkacak.

“Teşkilat”ın yeni sezon kadrosunda dikkat çeken isimler

Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Buçe Buse Kahraman, Murat Han, Melisa Akman ve Serdar Yeğin’in rol aldığı dizinin kadrosuna yeni sezonda birçok oyuncu katıldı.

Yeni sezonda Bensu Soral, Selim Bayraktar, Duygu Sarışın, Serhat Kılıç, Ali Seçkiner Alıcı, Damla Colbay, Gökberk Demirci, Ahmet Yıldırım, Ayşen Gürler ve Uğur Yücel de dizinin kadrosunda yer alacak.

“Teşkilat”ın 7. sezon çekimlerinin 27 Ağustos’ta başlaması planlanıyor.