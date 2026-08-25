Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karahantepe’de yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 11 bin yıllık bir heykelin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, keşfin “Geleceğe Miras Projesi” kapsamında yürütülen 2026 yılı kazılarında gerçekleştirildiğini belirtti.

Karahantepe’de 11 bin yıllık heykel bulundu

Ersoy’un aktardığı bilgilere göre, kazı çalışmalarında daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulundu.

Yaklaşık 11 bin yıl önce yapıldığı değerlendirilen ve günümüze kadar ulaşan heykelin 70 santimetre yüksekliğindeolduğu bildirildi. Eserde, leoparın sırtında oturan bir insan figürünün betimlendiği belirtildi.

Heykel özel bir yapının içinde bulundu

Heykelin, 3 metre çapında ve zemini yassı taşlarla kaplı bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerindebulunduğu kaydedildi.

Keşfin, insanlık tarihinin erken dönemlerine ilişkin yeni araştırma ve sorulara kaynak oluşturabileceği ifade edildi.

Bakan Ersoy’dan kazı ekibine teşekkür

Bakan Ersoy, keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inandığını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, kazı heyeti, bilim insanları ve saha çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Karahantepe’deki kazı çalışmalarının, bölgenin insanlık tarihinin erken dönemlerine ilişkin arkeolojik bulguların ortaya çıkarılmasına yönelik devam ettiği bildirildi.