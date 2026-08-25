Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, başvurularını belirlenen süre içerisinde gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuruları bugün itibarıyla başladı.
Üniversitelerde eğitim görecek öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla KYK yurtları için başvuruda bulunabilecek. Başvuruların belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.
Başvuru sürecinde öğrencilerden eğitim bilgileri, aile ve ekonomik durumlarına ilişkin çeşitli bilgilerin sisteme girilmesi istenebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.