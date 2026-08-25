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Başvuru sürecinde öğrencilerden eğitim bilgileri, aile ve ekonomik durumlarına ilişkin çeşitli bilgilerin sisteme girilmesi istenebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak.

Üniversitelerde eğitim görecek öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla KYK yurtları için başvuruda bulunabilecek. Başvuruların belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor.

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler, başvurularını belirlenen süre içerisinde gerçekleştirebilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik 2026-2027 eğitim öğretim dönemi yurt başvuruları bugün itibarıyla başladı.

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