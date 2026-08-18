Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre devlet üniversitelerinin örgün programlarında 481 bin 684 kontenjandan 479 bin 392'si doldu. Yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinde toplam doluluk oranı yüzde 99,52'ye ulaştı.

Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısı bu yıl yüzde 58,3 azaldı. Devlet üniversitelerinde lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15, ön lisans programlarının doluluk oranı ise yüzde 99,98 olarak gerçekleşti.

Ön lisans programlarında yalnızca 37 kontenjan boş kaldı. YÖK, bu oranın gençlerin mesleki ve teknik yükseköğretime ilgisinin güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk tamamen doldu

Başarı sırası barajı bulunan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının devlet üniversitelerindeki yurt içi kampüs genel kontenjanlarının tamamı doldu.

Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 98'i aşarken; matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarının devlet üniversitelerindeki genel kontenjanlarında da boş kontenjan kalmadı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 79,7 oldu.

Yapay zeka programlarına yoğun ilgi

YÖK tarafından yapay zeka, veri bilimi, siber güvenlik ve dijital dönüşüm gibi geleceğin mesleklerine yönelik açılan programlar da öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Bu yıl ilk kez açılan İşletme ve Yapay Zeka, Paramedik, Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği, İlaç Üretim Teknolojisi, Laboratuvar Hayvanları, Mobil Güvenlik Teknolojileri, Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği ile Balıkçılık Teknolojisi programlarının kontenjanlarının tamamı doldu.

Yapay Zeka Mühendisliği, Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Robotik ve Yapay Zeka, Yapay Zeka Destekli Kodlama ve Yapay Zeka Operatörlüğü programlarında da tek bir kontenjan boş kalmadı.

Öğretmenlik programlarında da doluluk yüksek

Devlet üniversitelerindeki birçok öğretmenlik programı da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Almanca, Coğrafya, Fransızca, Japonca, Matematik, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf, Sosyal Bilgiler, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ile Türkçe öğretmenliği programlarında tüm kontenjanlar doldu.

Devlet üniversitelerindeki açıköğretim programları için ayrılan 89 bin 396 kontenjanın tamamına da yerleştirme yapıldı.

Özvar: Devlet üniversitelerinde doluluk tarihi seviyeye ulaştı

YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde uygulanan kontenjan politikasının sonuçlara olumlu yansıdığını belirtti.

Özvar, hukuk, eczacılık, diş hekimliği, psikoloji ve öğretmenlik başta olmak üzere bazı programların kontenjanlarının yeniden düzenlendiğini ifade ederek, devlet üniversitelerinde doluluk oranının tarihi seviyeye ulaştığını söyledi.

Özvar, tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında yüzde 100 doluluk sağlanmasının uygulanan kontenjan politikasının isabetini gösterdiğini belirtti.