İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında Ümraniye’de ziyaret gerçekleştirdi. Çiftçi, burada yaptığı açıklamada okullarda ve okul çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Okullarda 31 bin bahçe görevlisi görevlendirildi

Çiftçi, bu yıl okullarda 31 bin bahçe görevlisinin istihdam edildiğini açıkladı. Uygulamayla okullarda öğrencilerin güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Okul ve çevrelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik yeni önlemlerin alındığını ifade eden Çiftçi, özellikle Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısının ardından ilgili bakanlıklarla iş birliği içerisinde yeni protokoller hazırlandığını söyledi.

Okul çevrelerinde denetimler artırıldı

Okul çevrelerindeki güvenlik tedbirlerine de değinen Çiftçi, narkotik, güvenlik ve asayiş ekiplerinin denetim ve operasyonlarının artırıldığını aktardı.

Çiftçi ayrıca okul çevrelerinde bulunan metruk yapıların da kontrol altında tutulduğunu belirtti.

Yürütülen çalışmalarla öğrencilerin ve ailelerin güvenliğinin sağlanması, okul çevrelerinde suçun önlenmesi ve güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.