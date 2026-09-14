Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, yapay zekanın ülkelerin ekonomik gücü ve küresel rekabetçiliğini yeniden şekillendirdiğini belirterek Türkiye'nin eğitimden sağlığa, finanstan savunmaya ve sanayiden kamu hizmetlerine kadar birçok alanda yapay zekayı hızlı ve doğru şekilde entegre etmesi gerektiğini söyledi. Gencer, yapay zeka yarışında en önemli kaynağın teknoloji yatırımlarından çok nitelikli insan gücü olduğunu vurguladı.

Yapay zeka ülkelerin ekonomik gücünü yeniden şekillendiriyor

ABD ve Çin'in öncülük ettiği yapay zeka yarışında Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkenin stratejik eylem planları ve yüksek bütçeli yatırımlarla hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Gaye Gencer, Türkiye'nin de küresel teknolojik dönüşüme hızla uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

Gencer, yapay zekanın yalnızca teknoloji alanında değil, ülkelerin ekonomik gücü, üretkenliği ve rekabetçiliği üzerinde de belirleyici hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 2030 hedefleri

Türkiye'nin 2026-2030 Yapay Zeka Vizyonu ve Eylem Planı'nın Haziran 2026'da açıklandığını hatırlatan Gencer, plan kapsamında veri merkezleri, bulut teknolojileri ve yapay zeka altyapılarına yönelik 2030'a kadar özel sektör ağırlıklı en az 10 milyar dolarlık yatırımın harekete geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Türkiye'nin veri merkezi kurulu gücünün en az 1 gigavata çıkarılmasının da hedefler arasında yer aldığını aktaran Gencer, yapay zeka alanında insan kaynağının geliştirilmesinin ise planın en kritik başlıklarından biri olduğuna dikkat çekti.

Gencer, iki yıl içinde 5 milyon kişiye yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmesi, 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin yapay zeka uygulama profesyoneli yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

"Gençlerimiz yapay zeka üreten konumuna gelmeli"

Yapay zeka yarışında nitelikli insan kaynağının belirleyici unsur olduğunu vurgulayan Gencer, genç nüfusun yalnızca yapay zeka kullanan değil, bu teknolojiyi geliştiren ve üreten bir insan kaynağına dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Gencer, yapay zekanın üretkenlik ve verimliliğe katkısının artırılabilmesi için insan sermayesinin bu teknolojiyi etkin şekilde kullanmasının yanı sıra geliştirme kapasitesine de sahip olması gerektiğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde ülkelerin ekonomik gücünü yalnızca doğal kaynaklar ve sermaye birikiminin belirlemeyeceğini söyleyen Gencer, teknolojiyi ne kadar hızlı üretkenliğe dönüştürebilen ülkelerin rekabette öne çıkacağını kaydetti.

Yapay zeka eğitimi ilköğretimden başlamalı

Yapay zekanın eğitim sistemine ilköğretim düzeyinden itibaren entegre edilmesi gerektiğini belirten Gencer, çocukların ve gençlerin yapay zekayı yalnızca merak amacıyla kullanan bireyler olmaktan çıkarılması gerektiğini söyledi.

Gençlerin yapay zekayı kendi üretkenliklerini artıracak şekilde kullanmayı öğrenmesinin önemine işaret eden Gencer, eğitim sürecinin bu dönüşüme uygun şekilde yeniden ele alınması gerektiğini ifade etti.

Üretim ve lojistikte verimlilik artabilir

Yapay zekanın yaygınlaşmasıyla verilerin daha hızlı toplanıp işlenebileceğini ve bilgi akışının daha etkin hale geleceğini belirten Gencer, üretim süreçleri, lojistik ve finansal planlamada önemli verimlilik artışları sağlanabileceğini söyledi.

Yapay zeka destekli sistemlerle stok maliyetlerinin azaltılabileceğini belirten Gencer, hatalı ve defolu ürün sayısının düşürülürken kalite seviyesinin artırılabileceğini ifade etti.

"Değişime direnmek yerine değişimi yönetmeliyiz"

Yapay zekanın iş gücü piyasasında da önemli değişimlere neden olacağını belirten Gencer, bazı mesleklerin ortadan kalkabileceğini, bazı alanlarda ise verimlilik artışı nedeniyle istihdamın azalabileceğini söyledi.

Bununla birlikte teknolojik dönüşümlerin tarih boyunca yeni iş alanlarını da beraberinde getirdiğine dikkat çeken Gencer, Sanayi Devrimi'nden elektrikli makinelerle seri üretime geçişe kadar yaşanan değişimlerin iş gücü piyasasını önemli ölçüde dönüştürdüğünü hatırlattı.

Gencer, "Değişime direnmek yerine değişimi yönetmek bizi ileriye taşıyacaktır" dedi.

Yapay zeka yatırımlarında asıl hedef katma değer olmalı

Yapay zekanın "balon mu, gerçek mi?" tartışmasının dönüşümün nasıl yönetileceğiyle yakından ilişkili olduğunu belirten Gencer, yalnızca yapay zekaya yatırım yapmanın ekonomik başarı için yeterli olmayacağını söyledi.

Gencer, önümüzdeki yıllarda yapay zekaya en fazla yatırım yapan ülkeler veya şirketlerin değil, bu yatırımları üretkenliğe, katma değere, ihracata ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye dönüştürebilenlerin öne çıkacağını ifade etti.

Ülkelerin teknolojik dönüşüme yön verme kapasitesinin üretim, istihdam ve finansmanın geleceğini de şekillendireceğini belirten Gencer, dönüşüme erken uyum sağlayan ülkelerin refah seviyelerini artırabileceğini, geç kalan ülkelerin ise yeni ekonomik sistemde yalnızca takip eden konumunda kalma riski taşıdığını söyledi.