Kayseri'de 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen program, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Öğrencilerin de yer aldığı törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

312 BİN ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPTI

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zilinin çaldığını belirtti.

Kayseri genelinde yaklaşık 1.158 okulda 23 bin öğretmenin görev yapacağını aktaran Esen, 312 bin öğrencinin yeni eğitim yılında ders başı yaptığını söyledi.

Esen, eğitim sürecinin yalnızca akademik başarıya odaklanmayacağını, öğrencilerde milli birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesine de önem verileceğini ifade etti.

İKİLİ ÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ SAYISI AZALDI

Kayseri'de yeni eğitim yılının daha hareketli bir dönem olarak başladığını belirten Esen, özellikle eğitim altyapısında önemli yenilikler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Yeni okulların eğitim sistemine kazandırıldığını kaydeden Esen, yapılan planlamalarla ikili öğretimin yaygınlığının da azaltıldığını söyledi.

Esen, geçen yıl yaklaşık 80 bin öğrencinin ikili eğitim gördüğünü, yapılan çalışmalar sonucunda bu sayının 59 bin seviyelerine gerilediğini açıkladı.

“BİRLİK VE BERABERLİK RUHUNU GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Esen, yeni eğitim döneminde öğrencilerin milli birlik ve beraberlik anlayışıyla yetişmelerine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, eğitim yılının tamamına yayılan bir anlayışla kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendirilmesini hedeflediklerini ifade etti.