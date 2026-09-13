Konya’nın Meram ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 20 araç ve 1 helikopterle havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Meram’da ormanlık alanda yangın çıktı

Yangın, Meram ilçesine bağlı İnlice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangına ekipler müdahale ediyor

Yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve Kızılay ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için 20 araç ve 1 helikopterle çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki yangının kontrol altına alınmasına yönelik müdahalenin devam ettiği bildirildi.