Pınar Deniz’in ardından “Şapkacı Kadınlar” dizisinin başrol erkek oyuncusu da belli oldu. Son olarak “Kıskanmak” dizisiyle izleyici karşısına çıkan Selahattin Paşalı, NOW ekranlarında yayınlanacak dizide Pınar Deniz’le başrolü paylaşacak.

Selahattin Paşalı, Rıza karakterini canlandıracak

Saner Ayar’ın yapımcılığını üstlendiği, O3 Medya imzalı “Şapkacı Kadınlar” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Dizinin başrolünde Pınar Deniz’in yer alacağının açıklanmasının ardından erkek başrol için de dikkat çeken bir isimle anlaşmaya varıldı.

Son olarak “Kıskanmak” dizisinde rol alan Selahattin Paşalı, “Şapkacı Kadınlar”ın kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu, dizide Rıza karakterine hayat verecek ve Pınar Deniz ile başrolü paylaşacak.

Dizi İzmir’in Kurtuluş yıllarında geçiyor

Ömür Atay’ın yöneteceği, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı “Şapkacı Kadınlar”, İzmir’in Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçiyor.

Dizide Pınar Deniz, köylü bir kadın olan Ayşe karakterini canlandırırken, Selahattin Paşalı ise Rıza rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Hikâye, dönemin toplumsal değişimleri içerisinde Ayşe’nin hayatının dönüşümünü merkeze alacak.

“Şapkacı Kadınlar” için afiş çekimi bugün

Suzan Sümeli’nin süpervizörlüğünü yaptığı dizinin afiş çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı, İzmir’in Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen proje için birlikte objektif karşısına geçiyor.

NOW ekranlarında yayınlanması planlanan “Şapkacı Kadınlar”ın kasım ayında sete çıkması bekleniyor.