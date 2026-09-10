“Yol Arkadaşım” serisinin devam filmi için yönetmen koltuğuna Bedran Güzel oturacak. Filmin çekimleri, yapım şirketinin uğurlu günü olarak bilinen perşembe günü başlayacak.

Serinin üçüncü filminde de İbrahim Büyükak hem senarist hem oyuncu olarak yer alırken, Büyükak’a başrolde Oğuzhan Koç eşlik edecek.

Bahar Şahin de kadroda

“Yol Arkadaşım 3”ün oyuncu kadrosuna Bahar Şahin de dahil oldu. Üçüncü filmde rol alacak oyuncular için görüşmeler ise devam ediyor.

Serinin ilk filmi 27 Ekim 2017'de vizyona girmiş ve gişede önemli bir başarı elde etmişti.

Yol Arkadaşım filmleri kaç kişi tarafından izlendi?

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’un başrollerini paylaştığı “Yol Arkadaşım”, vizyonda kaldığı 25 haftada 2 milyon 60 bin 866 kişi tarafından izlendi.

Serinin ikinci filmi “Yol Arkadaşım 2” ise 15 haftalık vizyon sürecinde 2 milyon 343 bin 218 izleyiciye ulaştı.

İki filmin yakaladığı gişe başarısının ardından serinin üçüncü filmi için de beklenti yükseldi. “Yol Arkadaşım 3”ün çekimlerinin 15 Ekim'de başlamasının ardından filmin vizyon tarihi de merak konusu oldu.