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Mehmet Ali Erbil’in daha önce de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelmesi, yaşanan son gelişmenin ardından hayranlarını endişelendirdi.

Edinilen bilgilere göre Mehmet Ali Erbil’in kalp damarına stent takıldı. Ünlü şovmenin sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

69 yaşındaki Erbil’in, evinde aniden fenalaştığı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldüğü belirtildi. Hastanede yapılan kontroller sonucunda kalp krizi geçirdiği tespit edilen Erbil’in acil müdahaleye alındığı aktarıldı.

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