KOZA TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Parti lideri Özgür Özel; erken seçim stratejilerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ve parti üye hedeflerine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Canlı yayında öne çıkan kritik başlıklar ve Özel'in açıklamaları şu şekilde şekillendi:

CHP İle İşbirliği İddiaları: CHP ile cumhurbaşkanı adayı konusunda ortak hareket etmeyeceklerini belirten Özel, "Onlarla herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz, gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın Erdoğan Kabulü: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden haberdar olduğunu belirten Özel, "Mansur Bey'in hiçbir şeyinden şüphem olmaz. Ankara'nın menfaatleri için onayımızla yapılmış bir görüşmedir" dedi.