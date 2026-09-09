Ankara’da kültür ve sanat dolu 9 günlük festival heyecanı başlıyor. 19-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında Başkent Millet Bahçesi başta olmak üzere kentin önemli kültür ve sanat merkezlerinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.
Festival boyunca çocuklara yönelik ücretsiz etkinliklerin yanı sıra konserler, sanat sergileri, atölyeler ve söyleşilerAnkaralılarla buluşacak. Ayrıca ziyaretçiler, hediyelik eşyalar ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantları da gezebilecek.
Ücretsiz konserler
Festival kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek ücretsiz konserlerde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.
Konser programı şöyle:
- 19 Eylül: Gökhan Türkmen
- 20 Eylül: Hakan Altun
- 21 Eylül: Derya Uluğ
- 22 Eylül: Poizi
- 23 Eylül: Sefo
- 24 Eylül: Serkan Kaya
- 25 Eylül: Ceza
- 26 Eylül: Ebru Yaşar
- 27 Eylül: Özcan Deniz
Ankara’nın farklı noktalarında sanat etkinlikleri
Festival yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak. Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi, ATO Congresium, Milli Kütüphane, Musiki Muallim Mektebi ve CSO Ada Ankara gibi kentin önemli kültür ve sanat mekânlarında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
Bu merkezlerde sanat sergileri, çocuk ve yetişkinlere yönelik atölyeler, söyleşiler ve farklı kültürel etkinliklerdüzenlenecek.
19-27 Eylül tarihleri arasında Ankara’nın farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacak festivalin tüm Ankaralılara açık ve ücretsiz olması bekleniyor.