Ankara’da kültür ve sanat dolu 9 günlük festival heyecanı başlıyor. 19-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında Başkent Millet Bahçesi başta olmak üzere kentin önemli kültür ve sanat merkezlerinde çok sayıda etkinlik gerçekleştirilecek.

Festival boyunca çocuklara yönelik ücretsiz etkinliklerin yanı sıra konserler, sanat sergileri, atölyeler ve söyleşilerAnkaralılarla buluşacak. Ayrıca ziyaretçiler, hediyelik eşyalar ve yöresel ürünlerin yer aldığı stantları da gezebilecek.

Ücretsiz konserler

Festival kapsamında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenecek ücretsiz konserlerde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Konser programı şöyle:

19 Eylül: Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen 20 Eylül: Hakan Altun

Hakan Altun 21 Eylül: Derya Uluğ

Derya Uluğ 22 Eylül: Poizi

Poizi 23 Eylül: Sefo

Sefo 24 Eylül: Serkan Kaya

Serkan Kaya 25 Eylül: Ceza

Ceza 26 Eylül: Ebru Yaşar

Ebru Yaşar 27 Eylül: Özcan Deniz

Ankara’nın farklı noktalarında sanat etkinlikleri

Festival yalnızca konserlerle sınırlı kalmayacak. Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi, ATO Congresium, Milli Kütüphane, Musiki Muallim Mektebi ve CSO Ada Ankara gibi kentin önemli kültür ve sanat mekânlarında da çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu merkezlerde sanat sergileri, çocuk ve yetişkinlere yönelik atölyeler, söyleşiler ve farklı kültürel etkinliklerdüzenlenecek.

19-27 Eylül tarihleri arasında Ankara’nın farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacak festivalin tüm Ankaralılara açık ve ücretsiz olması bekleniyor.