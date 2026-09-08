Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği görkemli düğünün ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”suçlamasıyla tutuklandı. Tançalan’ın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.

Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada paylaşılan lüks yaşam görüntüleri ve düğününde takılan altınlarla ilgili suçlamaları kabul etmedi. Tançalan, düğünde takılan bazı altınların kuyumcudan emanet alındığını, sosyal medyada yer alan lüks yaşam görüntülerinin ise sponsorluklardan kaynaklandığını savundu.

“Düğün öncesinde güvenlik konusunda uyarıldım”

Van’da gerçekleştirdiği düğün sırasında yaşananlarla ilgili de savunma yapan Tançalan, düğünde herhangi bir sorun yaşanmaması için önceden bazı duyumlar aldığını belirtti.

Eşinin de bu nedenle endişelendiğini ifade eden Tançalan, düğün salonunun sahibi Sabahattin isimli kişiden gerekli güvenlik önlemlerini almasını istediğini söyledi.

Tançalan, düğün sırasında polis ekiplerinin dışarıda olduğunun kendisine bildirildiğini ve teşekkür etmek amacıyla dışarı çıktığını belirterek, bu sırada izni ve bilgisi dışında videosunun çekildiğini savundu.

Polis memurlarına teşekkür ettiğini ve herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduğunu belirten Tançalan, amacının emniyet teşkilatını rencide etmek veya küçük düşürmek olmadığını ifade etti.

Tançalan, videonun sosyal medyada farklı bir şekilde yorumlandığını belirterek, “Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

“Düğünde takılan altınların bir kısmı emanetti”

Hakkındaki “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasına da değinen Tançalan, İstanbul'daki nişanı ile Van'daki düğünde eşi Çağla Öz'e takılan bazı takıların kendisine ait olmadığını savundu.

Tançalan, Van'da faaliyet gösteren Kahvecioğlu Kuyumculuk'un sahibi Veysi Kahvecioğlu'ndan düğün için emanet takılar istediğini ve maddi durumunun bu altınları satın almaya uygun olmadığını söyledi.

Söz konusu altınların kuyumcu tarafından düğüne getirildiğini belirten Tançalan, takıların kuyumcunun ekibi tarafından takılıp daha sonra geri alındığını ifade etti.

Diğer altın ve paraların ise akrabaları, arkadaşları ve yakınları tarafından düğün hediyesi olarak takıldığını söyledi.

“Gelinlik ve kıyafetler sponsorluk kapsamında”

Sosyal medyada eşi Çağla Öz için 33 kına kıyafeti ve 18 gelinlik, kendisi için ise 25 özel takım hazırlandığı yönündeki paylaşımlara da açıklık getiren Tançalan, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Tançalan, söz konusu ürünlerin bir firma tarafından reklam sponsorluğu kapsamında sağlandığını belirtti.

Ticari faaliyetlerini anlattı

Mehmet Fatih Tançalan, mahkemedeki ifadesinde ticari geçmişine de yer verdi.

2008 yılında Van'ın Muradiye ilçesinde rent a car işletmeciliğiyle ticaret hayatına başladığını belirten Tançalan, daha sonra oto yıkama ve araç alım satımı yaptığını söyledi.

İstanbul'dan hasarlı araçlar satın alarak tamir ettirdiğini ve kiraya verdiğini ifade eden Tançalan, film şirketlerine de araç kiraladığını belirtti. Yaklaşık 3-4 yıl önce Muradiye'de VKH Motors isimli oto galeri açtığını ve işletmesinin halen devam ettiğini söyledi.

Tançalan ayrıca Dubai'de VKH Car Rental Dubai isimli bir iş yeri açtığını ve oturum izni aldığını ifade etti.

Lüks araçlarıyla ilgili de savunma yaptı

Üzerine kayıtlı araçlarla ilgili de açıklamalarda bulunan Tançalan, 06 VKH 65 plakalı Cadillac marka aracı yaklaşık bir yıl önce bir arkadaşından borç para alarak satın aldığını ve borcunun halen devam ettiğini söyledi.

34 VKH 65 plakalı 2014 model Cadillac marka aracı uzun süredir kullandığını belirten Tançalan, 34 VKH 99 plakalı 2004 model Range Rover marka aracı da hasarlı şekilde satın alıp yaptırarak kullandığını ifade etti.

Araçlarını galericilik ve rent a car faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle aldığını savunan Tançalan, Muradiye'deki iki katlı taşınmazı da 2022 yılında satın aldığını belirtti.

“Lüks yaşam görüntüleri sponsorluklardan kaynaklanıyor”

Kolluk görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarındaki yaşam tarzının mali profiliyle uyumlu olmadığı yönündeki tespitlerini kabul etmeyen Tançalan, kendisinin ve eşi Çağla Öz'ün sosyal medya gelirleri ile sponsorluklardan kazanç elde ettiğini savundu.

Eşinin sosyal medya fenomeni olduğunu ve reklam çalışmalarından gelir elde ettiğini belirten Tançalan, Çağla Öz'ün Trendyol üzerinden de satış yaptığını söyledi.

Kendi sosyal medya hesabının da çoğunlukla eşi tarafından kullanıldığını ifade eden Tançalan, paylaşımlar karşılığında çeşitli firmalardan sponsorluk aldıklarını öne sürdü.

Düğünde ikram edilen baklavaların yanı sıra organizasyon ve catering hizmetlerinin de sponsorluk kapsamında sağlandığını belirten Tançalan, restoran, kafe ve çeşitli işletmelerin kendileriyle reklam amacıyla iletişime geçtiğini söyledi.

Tançalan ayrıca yaklaşık bir yıl önce bir turizm şirketinin kendileri için Maldivler tatilini sponsor olarak karşıladığını iddia etti.

“Suçlamaları kabul etmiyorum”

Mehmet Fatih Tançalan, hakkındaki suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını savunarak serbest bırakılmasını talep etti.

Tançalan, “Suçlamaları kabul etmiyorum. Aile fertlerime ben bakmaktayım, bu sebeple serbest bırakılmayı talep ederim” ifadelerini kullandı.

Ancak Tançalan, çıkarıldığı mahkeme tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan tutuklandı.