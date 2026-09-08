Yapımcılığını Zafer Yiğit ve Ahmet Şevki Peker’in üstlendiği “Evlilik Güzeldir”, güçlü oyuncu kadrosuyla ekran macerasına başladı. Dizinin başrollerinde Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir ve Hazım Körmükçü yer alıyor.

“Evlilik Güzeldir”in ilk bölümü reyting listelerinde beklenen ilgiyi görürken, dizi Tüm Kişiler kategorisinde 2,13 reytingle 8’inci, AB grubunda 2,24 reytingle 7’nci, ABC1 grubunda ise 2,71 reytingle 5’inci sırada yer aldı.

“Altı Üstü İstanbul” zirvedeki yerini korudu

Pazartesi akşamlarının dikkat çeken yapımlarından “Altı Üstü İstanbul” ise yeni rakibine rağmen reytinglerde liderliğini sürdürdü.

Dizi, Total’de 7,89 reyting, AB’de 5,31 reyting ve ABC1’te 7,03 reyting elde ederek üç kategoride de zirvedeki yerini korudu.

Gelecek hafta “Uzak Şehir” geliyor

Pazartesi akşamlarının reyting yarışında gelecek hafta yeni bir gelişme yaşanacak. Sevilen yapım “Uzak Şehir” de reyting yarışına dahil olacak. Böylece pazartesi akşamlarında ekran başındaki izleyici için rekabet daha da kızışacak.