CHP, kuruluşunun 103’üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Ankara’daki parti Genel Merkezi’nde yıl dönümü öncesi hazırlıklar devam ederken, binada dikkat çeken çalışmalar yapılıyor.
Partinin kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın akşam düzenlenecek 9 Eylül Resepsiyonu için de hazırlıklar sürüyor. Resepsiyonun saat 19.00’da başlaması planlanıyor.
CHP’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde partinin geçmişi, siyasi mücadelesi ve gelecek hedeflerinin öne çıkması bekleniyor.
Muhabir: Melisa Sapaz