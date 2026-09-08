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CHP’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklerde partinin geçmişi, siyasi mücadelesi ve gelecek hedeflerinin öne çıkması bekleniyor.

Partinin kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın akşam düzenlenecek 9 Eylül Resepsiyonu için de hazırlıklar sürüyor. Resepsiyonun saat 19.00’da başlaması planlanıyor.

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