Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde, kırtasiye ve okul ürünleri satan işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. 10 Ağustos'tan bugüne denetimlerin etkin bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu, Atakum ilçesinde yapılan kırtasiye denetiminde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Hiçbir usulsüzlüğe göz yummadıklarını belirten Kürşat Turpçu, 'Tüketicilerimizin sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla, 10 Ağustos'tan bu yana denetimlerimizi hızlandırdık, Denetimlerimizi 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi kapsamında yürütmekteyiz. Tüketicilerimize kırtasiye alışverişlerini yaparken; imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi ile marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünleri tercih etmelerini özellikle vurgulamak istiyorum. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için ürünün toplatılmasından idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır' diye konuştu.

'DENETİMLERİMİZİ 'GÜVENSİZ ÜRÜNE KARŞI SIFIR TOLERANS' İLKESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜYORUZ'

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için idari para cezalarının uygulandığını söyleyen Turpçu, '2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı başlarken, öğrenciler ve velilerimiz için kırtasiye alışverişleri hız kazandı. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü olarak bizler de 2026-2027 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerimizi 10 Ağustos'tan bu yana etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Tüketicilerimizin sağlığını ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla denetimlerimizi hızlandırdık. Denetimlerimizi 'Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans' ilkesi kapsamında yürütüyoruz. Tüketicilerimize kırtasiye alışverişlerini yaparken; imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi ile marka ve model bilgilerinin üzerinde yer aldığı ürünleri tercih etmelerini özellikle vurgulamak istiyorum. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için ürünün toplatılmasından idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Ayrıca güvensiz olduğu tespit edilen ürünler, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydedilmektedir. Vatandaşlarımız ve çocuklarımız da güvensiz ürünleri bu sistem üzerinden takip edebilirler' dedi.

Turpçu, 'Denetimlerimizde ürünlerin üzerinde etiket fiyatlarının bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatı arasında haksız fiyat artışı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Yine Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğümüze bağlı Ürün Güvenliği Denetmenlerimiz tarafından kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili olarak ürünlerin üzerinde CE işareti, üretici ve ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığı ve ürünlerin teknik düzenlemelere uygunluğu ile ilgili denetimler gerçekleştirilmektedir. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü olarak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde, 10 Ağustos'tan bu yana kırtasiye ve okul ürünlerinde; ürün güvenliği (PGD), fiyat etiketi yönetmeliği ve haksız fiyat artışı (HFA) kapsamında ilimiz genelinde 300'ün üzerinde işletme, 50 binin üzerinde ise ürün denetlenmiştir' ifadelerini kullandı. (DHA)