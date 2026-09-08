Yaklaşık 3 ay önce kapılarını ziyaretçilerine açan Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi, Çanakkale'de son yıllarda meydana gelen orman yangınları sonrası yürütülen ağaçlandırma faaliyetlerine destek olmak amacıyla, 'İmzanız Ferrari'de İziniz Ormanda' temasıyla 3 Eylül'de 'İmzadan Ormana' fidan bağışı kampanyasını başlattı.

Orman yangınlarının yaralarının sarılmasına katkı sunacak kampanya, ziyaretçilerin ve müzenin sosyal medya hesabı üzerinden ulaşanların desteğiyle kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kampanyaya destek olan katılımcılar önce Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait banka hesabına bağışlarını yaptı, ardından çok sayıda klasik otomobil ve traktörün yer aldığı müzenin girişinde sergilenen Ferrari SF90'ın üzerine isimlerini yazdı.

Doğaseverlerin desteği sayesinde, birkaç günde 10 bin fidan hedefine ulaşıldı.

Fidanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında kentte orman yangınlarından zarar gören alanlara dikilecek.

'2-3 hatıra ormanı çıkartacak kadar fidan toplayacağız'

Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi Müdürü Zafer Avcı, müzenin isminden esinlenerek eylül ayına özel bir sosyal sorumluluk kampanyası yapmayı planladıklarını ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarından etkilenen alanların ağaçlandırılmasına destek olmaya karar verdiklerini söyledi.

Kampanyaya başladıklarında hedeflerinin 10 bin fidan olduğunu ve kısa sürede bu hedefe ulaştıklarını aktaran Avcı, şöyle konuştu:

'Şu anda bir hatıra ormanı yapabilecek durumdayız ama kampanyamız devam ediyor. Kampanyanın devamında 2-3 hatıra ormanı çıkartacak kadar fidan toplayacağımızı düşünüyoruz. Müzemizi ziyaret edenler Ferrari SF90'a isimlerini yazıyorlar. Gelemeyenler de sosyal medyadan bize ulaşıp, kampanyaya katılım dekontu gönderip isimlerini yazmamızı rica ediyorlar. Kampanya çok ilgi gördü. Çok mutluyuz.'

Avcı, kampanya kapsamında bağışlanan fidanların, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hazırlanan yeni orman alanlarına dikileceğini belirterek, 'Ormanlarımız Ferrari'den daha kıymetli olduğu için böyle bir kampanya yapmaya karar verdik. Otomobil kampanya sonunda temizlenip müzemizde sergilenmeye devam edilecek ama bu kadar kişinin adı ormanlarda olacak.' diye konuştu.

Kampanyaya bağışta bulunan Dilara Döğencioğlu ise bir Çanakkaleli olarak orman yangınlarına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Böyle bir kampanyanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Döğencioğlu, 'Doğayı korumak, ağaç yetiştirmek, fidan dikmek ve halkı bunları özendirmek çok güzel ki bunun içinde Ferrari gibi bir araba motivasyonu var. Buna imza atmak tabii ki herkes ister. Bu nedenle Eylül Otomobil ve Traktör Müzesi ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne çok teşekkür ederiz.' ifadesini kullandı.

Muhabir: Çiğdem Münibe Alyanak