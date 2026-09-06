Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, 8’inci gününü farklı etkinliklerle tamamladı. Festival kapsamında Çanakkale’de sahne alan Güney Koreli müzik grubu HoonDoo, sevilen Türkçe şarkıları seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Gün boyunca düzenlenen atölye, söyleşi ve kısa film gösterimlerinde ise Çanakkale’nin kültürel mirası sanatın farklı disiplinleri üzerinden ele alındı.

İki kültür tek sahnede buluştu

ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi, festivalin 8’inci gününde Türk ve Kore kültürlerini müzik aracılığıyla buluşturan özel bir konsere ev sahipliği yaptı.

Seung-hoon ve Doo-jin isimli iki Güney Koreli şarkıcıdan oluşan HoonDoo, Türkiye’de sevilen Türkçe şarkıları seslendirdi. Konserde, Kore Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 2026 K-Pop Yarışması’nın birincisi IRIZZ de özel K-Pop performansıyla gruba eşlik etti.

Gecede Türkçe şarkılar ile K-Pop ezgileri aynı sahnede buluşurken, farklı kültürlerin müzik aracılığıyla bir araya gelmesi izleyicilerden ilgi gördü.

Geleneksel üretim kültürü atölyelerde yaşatıldı

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar’da festivalin 8’inci gününde geleneksel üretim kültürünü merkeze alan iki farklı atölye gerçekleştirildi.

Handan Cengiz eşliğinde düzenlenen Ahşap Baskı Atölyesi, çocuklar ve yetişkinler için iki ayrı seansta yapıldı. Katılımcılar, geleneksel ahşap baskı tekniğini deneyerek hazırladıkları desenleri kumaşa aktardı.

Aynı mekanda düzenlenen Tahtacı Türkmen Yöresel Kıyafet Yapımı Atölyesinde ise geleneksel kıyafetlerin kültürel anlamları ele alındı. Gülizar Erken’in eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada şalvar, göynek, üç etek ve yelek gibi kıyafetlerin yanı sıra ipek, keten ve pamuklu dokumalarda kullanılan süsleme unsurları anlatıldı.

Atölyede ayrıca renk, motif, baş bağlama biçimleri ve aksesuarların Tahtacı Türkmen toplumundaki medeni durum ve toplumsal konumla ilişkisine dair bilgiler paylaşıldı.

Atık ambalajlar sanata dönüştürüldü

Su­vare Art Gallery Atölye’de düzenlenen Ekolojik Baskı Resim Atölyesinde sanat ve sürdürülebilirlik bir araya geldi.

Proje yürütücüsü Dr. Selin Perk’in eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, günlük yaşamda kullanıldıktan sonra atık olarak değerlendirilen ambalajlar sanatsal üretimin bir parçasına dönüştürüldü. Katılımcılar, farklı malzemeleri kullanarak özgün baskı çalışmaları hazırladı.

Çanakkale’de Japon şiir sanatı Haiku konuşuldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşide ise edebiyat ve şiir ele alındı.

Yerel yazar Fikret Çelik’in katılımıyla düzenlenen “Kuş Yokuşu ve Japon Şiir Sanatı: Haiku” başlıklı etkinlikte, Çelik’in Kuş Yokuşu kitabı üzerinden Japon şiir geleneği Haiku’nun coğrafyaya özgü yorumları konuşuldu.

Söyleşide, evrensel bir şiir biçiminin yerel duyarlılıklarla nasıl yeniden ele alınabileceği tartışılırken edebiyatın farklı kültürler arasında kurduğu bağlara da dikkat çekildi.

Yaşayan Miras kısa filmleri izleyiciyle buluştu

Festival boyunca Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar’da gösterimi devam eden “Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri”, festivalin 8’inci gününde de Çanakkalelilerle buluştu.

Seçkide 25 sanatçı ve zanaatkarın hikayesine yer verilirken geleneksel sanatların üretim süreçleri, ustaların mesleki yolculukları ve kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması kısa filmler aracılığıyla anlatıldı.

Gökhan Türkmen Çanakkaleliler için sahne aldı

Çanakkale Kültür Yolu Festivali’nin 8’inci konser akşamında ise Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi’nde Gökhan Türkmen sahne aldı.

Ünlü sanatçı, sevilen şarkılarını Çanakkaleliler için seslendirirken festivalin konser programında müzik dolu bir gece yaşandı.