EuroVolley 2026 finalinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olması beklenen karşılaşma, Ankara’da sporseverler için ücretsiz olarak dev ekranlardan yayınlanacak.

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Türkiye-İtalya EuroVolley 2026 final maçını birlikte izlemek isteyen Ankaralılar, Batıkent 2. Yüzyıl Parkı ile Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkında buluşacak.

Türkiye-İtalya final maçı saat kaçta?

EuroVolley 2026 final maçı, 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma, Ankara’daki iki noktada kurulacak dev ekranlardan canlı olarak takip edilebilecek.

Ankara’da EuroVolley final heyecanı

Milli takımın Avrupa şampiyonluğu mücadelesine sahne olacak Türkiye-İtalya finali için Ankaralı sporseverlere açık hava etkinliği düzenlenecek. Vatandaşlar, karşılaşmayı ücretsiz olarak dev ekrandan izleyebilecek.

Etkinlik noktaları:

  • 📍 Batıkent 2. Yüzyıl Parkı
  • 📍 Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam Parkı

Sporseverlerin milli takımın final heyecanını hep birlikte yaşaması bekleniyor.

Muhabir: Zehra Önen