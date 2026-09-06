Kayseri’de yaşayan 6’ncı sınıf öğrencisi Esma Nur Hazer, henüz 2 yaşındayken geçirdiği soğuk havale sonrası halk arasında “saçkıran” olarak bilinen alopesi hastalığına yakalandı.

Hastalığın ilerleyen döneminde saçlarının yanı sıra kaş ve kirpiklerini de kaybeden Esma Nur, uzun süredir doğal görünümlü kaşlara sahip olmanın hayalini kuruyordu.

Kaşlarına kavuşmak için Ankara’ya geldi

Esma Nur’un hayalini gerçekleştirmek isteyen Ankara’da yaşayan makyaj eğitmeni Cansu Durkun, sosyal sorumluluk projesi kapsamında harekete geçti.

Ankara’ya getirilen Esma Nur’a, yüzünün ve doğal kıl yapısının özellikleri dikkate alınarak ücretsiz kıl tekniği uygulaması yapıldı. İşlemin ardından doğal görünümlü kaşlara kavuşan Esma Nur, yeni eğitim dönemine kaşlarıyla başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadı.

Uygulamayı çok beğendiğini belirten Esma Nur, “İyi ki buraya gelmişim. Cansu Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu hastalığı olan kişiler buraya gelerek bu tekniği uygulamalı.” dedi.

“Onlara bir nefes aldırıyoruz”

Makyaj eğitmeni Cansu Durkun, alopesi hastası çocuklara yönelik uygulamaları ücretsiz olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle çocukların doğal bir görünüme kavuşmasını önemsediklerini belirten Durkun, akran zorbalığının çocukların okul ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyebildiğine dikkat çekti.

Durkun, “Bizler de onların sosyal ve okul hayatında etkilenmemeleri adına yaptığımız bu küçük dokunuşla onlara bir nefes aldırıyoruz.” diye konuştu.

Uygulamalarda her çocuğun anatomik yapısına göre hareket ettiklerini aktaran Durkun, kişinin doğal kıl formunu taklit eden gerçekçi bir görünüm oluşturduklarını ifade etti.

Çocukların işlem sonrasındaki mutluluğunun kendileri için de büyük bir motivasyon olduğunu söyleyen Durkun, alopesi hastası çocukların tamamına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

“Bir kız çocuğu için çok zor”

Esma Nur’un babası Baki Hazer ise kızının 2 yaşında geçirdiği hastalığın ardından saç, kaş ve kirpiklerini kaybettiğini anlattı.

Tedavi için birçok yere başvurduklarını belirten Hazer, kızının saçlarının zaman zaman çıkıp yeniden döküldüğünü, ancak kaş ve kirpiklerinin geri gelmediğini söyledi.

Kızının yaşadığı durumun özellikle bir çocuk için zor olduğunu ifade eden Hazer, Cansu Durkun’un sosyal sorumluluk projesini sosyal medyada gördüklerini ve bunun üzerine Ankara’ya geldiklerini belirtti.

Hazer, kızının kaşlarına kavuşmasına vesile olan Durkun ve ekibine teşekkür etti.