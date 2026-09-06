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Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre verilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav için verilen 130 dakikalık süre saat 12.25’te sona erecek.

Sınav kuralları gereği saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmadı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla bazı adayların koşarak binalara yetişmeye çalıştığı görüldü.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav binalarının yolunu tuttu. Adayların sınava giriş belgeleri ve kimlikleri görevliler tarafından kontrol edildikten sonra salonlara geçişlerine izin verildi.

KPSS kapsamında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye’nin 81 ili ile Lefkoşa’da adayların katılımıyla başladı.

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