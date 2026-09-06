KPSS kapsamında gerçekleştirilen Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, Türkiye’nin 81 ili ile Lefkoşa’da adayların katılımıyla başladı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesinde sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav binalarının yolunu tuttu. Adayların sınava giriş belgeleri ve kimlikleri görevliler tarafından kontrol edildikten sonra salonlara geçişlerine izin verildi.
Son dakikada yetiştiler
Sınav kuralları gereği saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmadı. Sınav saatinin yaklaşmasıyla bazı adayların koşarak binalara yetişmeye çalıştığı görüldü.
120 soru için 130 dakika
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda adaylara çoktan seçmeli toplam 120 soru yöneltilecek. Sınav için verilen 130 dakikalık süre saat 12.25’te sona erecek.
Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre verilecek.