Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Göçebe Oyun Alanı’nda bulunan sazlık alanda çıktı. Sazlıklardan yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA