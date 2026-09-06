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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Göçebe Oyun Alanı’nda bulunan sazlık alanda çıktı. Sazlıklardan yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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