Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı, İç Kale’deki yeni hizmet binasının açılışı dolayısıyla hemşehrileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Vakfın yeni binasının hizmete kazandırılmasında maddi ve manevi destek sağlayan isimlerin katıldığı programda, Ankara’nın kültürel değerlerinin tanıtılmasına yönelik çalışmalar da ele alındı.

Kahvaltı programına Vakfın Kurucular Kurulu Başkanı ve geçmiş dönem Ankara Milletvekili Hamdi Eriş, eski Devlet Bakanı Şevket Bülent Yahnici, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, iş insanı Ökkeş Sultanoglu, Hacı Bayram Veli Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Erol, Gölbaşı Tulumtaş Köyü Muhtarı Kazım Koç ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta Ankara seymenlerinden gösteri

Kahvaltı programının ardından Ankara Oğuz Seymenleri Derneği Başkanı Ayhan Ertürk ve beraberindeki seymenler, katılımcılara kısa bir Ankara Seymen gösterisi sundu.

Ankara’nın geleneksel kültürünün önemli unsurlarından olan seymenlerin gösterisi, programa renk kattı.

Seyfettin Aslan: Vakfın kapanmasına gönlümüz razı olmadı

Programda konuşan Ankaralılar ve Ankara’yı Tanıtma Vakfı Başkanı Seyfettin Aslan, vakfın kuruluşundan bugüne geçirdiği süreci anlattı.

Vakfın 1996 yılında kurulduğunu belirten Aslan, sonraki yıllarda Ankara ve Ankaralılar adına önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini ancak 2010’lu yıllardan itibaren vakfın faaliyetlerinin azaldığını ifade etti.

Vakfın Birlik Mahallesi’ndeki hizmet binasından da ayrılmak zorunda kaldığını belirten Aslan, Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerinin yaptığı incelemelerde vakfın uzun süre herhangi bir faaliyet yürütmediğinin ve borç yükü altında bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Aslan, vakfın kapanmasının gündeme geldiği dönemde yönetim kurulundaki bir grup arkadaşıyla birlikte vakfı devraldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Biz Ankaralılar Vakfı’nın kapanmasına gönlümüz razı olmadığından yönetim kurulunda bir grup arkadaşımızla vakfı devraldık. Sayın Erol Akgün, Sayın Alaattin Türkoğlu ve Sayın İsa Ömercan’ın gayretleriyle vakfı borç yükünden kurtardık.”

Yeni hizmet binası için hemşehrilerden destek

Seyfettin Aslan, daha sonra gerçekleştirilen genel kurulda geçmiş dönem Ankara Milletvekili Hamdi Eriş’in Kurucular Kurulu Başkanlığına getirildiğini belirterek, yeni hizmet binasının hayata geçirilmesinde Eriş’in yanı sıra Kazanlı iş insanı Ökkeş Sultanoglu’nun da önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Aslan, yeni hizmet binasının bugünlere gelmesinde çok sayıda hemşehrinin maddi ve manevi desteğinin bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Burada bulunan veya mazeretleri sebebiyle burada bulunamayan çok değerli hemşehrilerimizin katkılarıyla vakfımız bu hale geldi. Bundan sonra çok daha önemli hizmetler yapacağız. Ankara ve Ankaralıların tanıtımıyla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”