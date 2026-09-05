Kamuoyunda “ODTÜ Rant Yolu” olarak bilinen Bilkent-İncek Yolu Projesi’nde tansiyon yükseliyor. Melih Gökçek döneminde başlatılan ve Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen projede, ODTÜ Ormanı içerisindeki çalışmalar yeniden başlatılmıştı.

Öğrenciler, 3 Eylül’de başlayan asfalt çalışmaları üzerine proje alanına giderek iş makinelerinin önünde eylem yaptı ve nöbet başlattı. Öğrencilerin müdahalesiyle çalışmaların durduğu bildirilirken, 4 Eylül’de ise ABB’ye ait bir aracın nöbet tutan öğrencilerin üzerine sürüldüğü iddia edildi. Öğrenciler buna rağmen alandan ayrılmayarak eylemlerini sürdürdü.

ŞİMDİ DE ALANA POLİS ÇAĞRILDI

Bugün ise proje alanındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Öğrencilerin çalışmalara karşı direnişini sürdürdüğü alana polis ekiplerinin getirildiği belirtildi.

Öğrenciler, yol projesinin ODTÜ Ormanı’nı parçalayacağını ve Ankara’nın ulaşım sorununu çözmeyeceğini savunuyor. Eylemciler, projenin iptal edilmesini talep ediyor.

Projenin geçmişi ise Melih Gökçek dönemine uzanıyor. ODTÜ Mezunları Derneği’nin açıklamasına göre proje kapsamında ODTÜ’ye ait yaklaşık 518 bin metrekarelik orman alanında yol yapımına izin verilmiş ve 2017’de protokol imzalanmıştı. Projenin daha sonraki yıllarda Mansur Yavaş yönetimindeki ABB tarafından yeniden ihaleye çıkarıldığı belirtiliyor.

“MANSUR ELİNİ ODTÜ’DEN ÇEK!”

ODTÜ öğrencileri ise yaptıkları açıklamalarda, yol projesinin kentteki ulaşım sorununu çözmeyeceğini ve orman alanını yapılaşma baskısına açık hale getireceğini savunuyor.

Öğrenciler, Gökçek döneminde başlatılan projenin Yavaş döneminde de devam ettirilmesine tepki göstererek, “Mansur elini ODTÜ’den çek!” sloganıyla mücadelelerini sürdürüyor.

İş makineleri, öğrencilerin direnişi ve polis ekiplerinin alana gelmesiyle birlikte ODTÜ’de “Rant Yolu” tartışması yeniden Ankara’nın gündemine oturdu.