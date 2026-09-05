Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala aileleri okul alışverişi telaşı sardı. Kırtasiye ürünlerinden deftere, kalemden silgiye, boya malzemelerinden diğer temel ihtiyaçlara kadar öğrencilerin çantasını doldurmak isteyen veliler, artan maliyetlerle karşı karşıya kaldı.

Bu yıl bir öğrencinin temel ihtiyaçlardan oluşan ortalama okul çantası maliyeti 2 bin 500 lira olarak hesaplanırken, marka tercihi ve alınan ürünlerin çeşidine göre bu rakam daha da yukarı çıkabiliyor.

Çantayı doldurmak cep yakıyor

Yeni eğitim döneminde öğrencilerin ihtiyaç listelerinde yer alan ürünler, aile bütçesinde önemli bir gider kalemi oluşturuyor. Birkaç defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi temel kırtasiye ürünlerine çanta, matara, beslenme çantası ve boya malzemeleri de eklendiğinde toplam tutar hızla yükseliyor.

Özellikle birden fazla çocuğu okula giden ailelerde eğitim masrafları daha da ağırlaşıyor. Bir öğrencinin çantasını hazırlamak için yaklaşık 2 bin 500 lira ayırması gerekirken, iki çocuklu bir ailede yalnızca temel çanta ihtiyaçlarının maliyeti 5 bin liraya ulaşabiliyor.

Veliler alışverişte fiyat karşılaştırıyor

Okulların açılmasına günler kala kırtasiyelerde ve alışveriş noktalarında hareketlilik yaşanırken, veliler bütçelerine uygun ürünleri bulabilmek için farklı mağazaların fiyatlarını karşılaştırıyor.

Bazı aileler daha uygun fiyatlı ürünlere yönelirken, bazıları ise daha uzun süre kullanılabileceğini düşündükleri ürünleri tercih ediyor. Özellikle çanta ve kırtasiye alışverişinde kampanyalar ve toplu satış seçenekleri takip ediliyor.

Eğitim masrafı sadece çantayla sınırlı değil

Okul çantasının yaklaşık 2 bin 500 liraya doldurulabilmesi, eğitim döneminin başlangıcındaki toplam harcamayı ise tek başına yansıtmıyor. Servis, okul kıyafeti, ayakkabı, beslenme, ulaşım ve diğer eğitim giderleri de eklendiğinde ailelerin yeni eğitim yılı için ayırması gereken bütçe daha da büyüyor.

Okul zilinin çalmasına günler kala veliler için ders kitaplarından önce hesap makinesi açıldı. Bu yıl öğrencilerin çantasını doldurmanın bedeli ortalama 2 bin 500 lirayı buldu.