Türkiye’nin en önemli ulaşım arterlerini ilgilendiren özelleştirme kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Karara göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 8 otoyol ve 2 çevre otoyolunun 30 yıllığına özelleştirilmesine karar verildi.

Özelleştirme programına alınan ulaşım ağları arasında İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan iki Boğaz köprüsünün yanı sıra Türkiye’nin farklı bölgelerindeki önemli otoyollar da bulunuyor.

Özelleştirme kapsamındaki köprü ve otoyollar

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

KGM Avrupa Otoyolu

KGM Anadolu Otoyolu

İzmir-Aydın Otoyolu

İzmir-Çeşme Otoyolu

Niğde-Mersin-Adana (Batı) Otoyolu

Adana (Doğu)-Gaziantep (Batı) Otoyolu

Gaziantep (Doğu)-Şanlıurfa Otoyolu

Toprakkale-İskenderun Otoyolu

Bursa Çevre Otoyolu (Çağlayan Kavşağı-Yenişehir Kavşağı)

Gaziantep Çevre Otoyolu

İşletme hakkı devredilecek

Kararla birlikte söz konusu köprü ve otoyolların 30 yıllık süreyle özelleştirme programına alınması öngörülüyor. Süreç, yıl içinde gündeme gelen köprü ve otoyolların işletme haklarının özel sektöre devredilmesine yönelik çalışmaların ardından geldi. Daha önce kamuoyuna yansıyan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 300 kilometrelik otoyol ağı ile iki Boğaz köprüsünün işletme hakkının devri üzerinde durulmuştu.

Kararın ardından gözler, yapılacak özelleştirme işleminin hangi yöntemle gerçekleştirileceğine, ihalenin ne zaman yapılacağına ve işletme sürecinin vatandaşların ödeyeceği geçiş ücretlerine nasıl yansıyacağına çevrildi.

Öte yandan söz konusu modelin doğrudan mülkiyet satışı yerine işletme hakkı devri şeklinde uygulanması bekleniyor. Daha önceki çalışmalarda da köprü ve otoyolların mülkiyetinin devlette kalacağı, özel sektöre ise belirli süreyle işletme hakkı verilmesinin değerlendirildiği belirtilmişti.