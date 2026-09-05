Olay, saat 18.00 sıralarında Kuşadası’na bağlı Soğucak Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Şener Pehlivan bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.
Mümkün Olan Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı
Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Pehlivan için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.
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Hastanede Yaşamını Yitirdi: Olay yerine sevk edilen ambulansla hızlıca Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pehlivan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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Soruşturma Başlatıldı: Pehlivan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA