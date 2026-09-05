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Soruşturma Başlatıldı: Pehlivan'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hastanede Yaşamını Yitirdi: Olay yerine sevk edilen ambulansla hızlıca Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Pehlivan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine bilinci kapalı halde sudan çıkarılan Pehlivan için hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kuşadası’na bağlı Soğucak Mahallesi’ndeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Şener Pehlivan bir süre sonra suda hareketsiz kaldı.

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