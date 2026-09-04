Girne açıklarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle su alan gemi kısa sürede battı. Gemide bulunan yolcular ve mürettebatın denize düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda çok sayıda kişi kurtarılırken, bazı yolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı. Son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

"Türkiye'de yaklaşık her 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor"
"Türkiye'de yaklaşık her 3 kişiden 1'i maalesef sigara içiyor"
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Denizde ve geminin battığı bölgede sürdürülen çalışmalarda 16 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Arama-kurtarma ekipleri, kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muhabir: Melisa Sapaz