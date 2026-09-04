Girne açıklarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle su alan gemi kısa sürede battı. Gemide bulunan yolcular ve mürettebatın denize düşmesinin ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda çok sayıda kişi kurtarılırken, bazı yolcuların cansız bedenlerine ulaşıldı. Son bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Denizde ve geminin battığı bölgede sürdürülen çalışmalarda 16 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor. Arama-kurtarma ekipleri, kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.