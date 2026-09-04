Girne’den Mersin Taşucu’na gitmek üzere 30 Ağustos günü 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla hareket eden ve su alarak batan yolcu gemisinin enkazına yaklaşık 550 metre derinlikte ulaşıldı. Bölgede yürütülen 7/24 essaslı operasyonlarda 239 kişi sağ olarak kurtarılırken, kayıp vatandaşların tespiti için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Arama-Kurtarma Çalışmalarında Son Durum

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun bizzat sahadan koordine ettiği operasyona ilişkin paylaşılan teknik detaylar şu şekilde:

Enkaz Tespiti ve Görselleştirme: TCG Işın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri ile batığın yeri 550 metre derinlikte tespit edildi. TCG Alemdar gemisi ise uzaktan kumandalı su altı robotu (ROV) ile enkaz içerisinde ve çevresinde detaylı arama gerçekleştiriyor.

Sahadaki Askeri ve Sivil Güçler: Operasyona Deniz Kuvvetleri'nden 8 gemi ve 3 İHA; Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 3 gemi, 1 helikopter, dalış timleri ve sonar sistemleri; Hava Kuvvetleri'nden 1 helikopter ve 1 İHA katılıyor. KKTC Güvenlik Kuvvetleri ise 4 gemi ve sivil/özel teknelerle destek veriyor.

Sağlık Durumu: Kurtarılan 239 kişiden tedavisi tamamlanan 131 yolcu taburcu edildi. Hastanelerde tedavisi süren 2 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

"İhmali ve Kusuru Olanlar Hukuk Önünde Hesap Verecek"

Kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, adli ve idari süreçlerle ilgili şu mesajları verdi:

Adli Yardımlaşma: KKTC yargısı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na iletilen adli yardımlaşma talebi doğrultusunda gerekli tüm teknik ve kurumsal destek sağlanacak.

Geniş Çaplı İnceleme: Geminin teknik yeterliliği, denetim kayıtları, sefere çıkış şartları, mürettebatın tutumu ve ilgili kurumların kararları titizlikle incelenecek.

Üç Ana Hedef: Arama-kurtarma çalışmalarının eksiksiz tamamlanması, sorumlulardan adalet önünde hesap sorulması ve benzer faciaların tekrarlanmaması adına sistemdeki eksikliklerin giderilmesi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Mısır'da İçeriği Görüntüle