ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ve aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Minnesota Valisi Tim Walz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız' ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA