Dünyadaki hızlı değişim ve belirsizlikler karşısında "yaratıcılığa sarılma" çağrısı yapan kampanya, iyi bir fikrin arkasındaki uykusuz geceleri, sabahlara uzayan toplantıları ve vazgeçilmeyen emeği odağına alıyor. Concept imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Merve Fatma otururken, prodüksiyonunu Kala Film, post prodüksiyonunu ise Roots Post Prodüksiyon üstlendi.
Felis Ödülleri 2026 Takvimi
Sektörün en cesur işlerinin ödüllendirileceği Felis Ödülleri, 4-5-6 Kasım 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın açıklanan takvimi şu şekilde:
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Proje Uygulama Dönemi: 15 Eylül 2025 – 23 Eylül 2026
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Standart Başvuru Dönemi: 18 Ağustos – 14 Eylül 2026
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Geç Başvuru Dönemi: 15 – 23 Eylül 2026
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Jüri Ön Değerlendirme Dönemi: 2 – 12 Ekim 2026
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Final Değerlendirme Toplantıları: 20 – 23 Ekim 2026
Reklam Filmi Künyesi
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Reklamveren: Felis Ödülleri
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Reklam Ajansı: Concept
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Ajans Başkanları: Kerem Özkut, Barış Alemdar
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CCO: Ufuk Işık
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ECD: Emre Günaydın, Mehmet Demirel
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Kreatif Direktör: Berke Gülçiçek
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Kreatif Ekip Liderleri: Apo Gürses, Yağız Akgün
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Yaratıcı Ekip: İnci Yıldırım, Değer Bayraktutan, Kaan Mert Kıraç, Hilmi Batuhan Gerçel
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Marka & Üretim Ekibi: Özlem Najdi (Culture & Growth Dir.), Dilara Kul (Marka Dir.), Barış Dikmen (Prodüksiyon Dir.)
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Prodüksiyon Şirketi: Kala Film
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Yapımcılar: Hazer Baycan, Buse Hamamcıoğlu
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Yönetmen: Merve Fatma
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Görüntü Yönetmeni (DOP): Ömer Berkli
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Post Prodüksiyon: Roots Post Prodüksiyon