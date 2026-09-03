Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi: Sebebi çok şaşırttı!

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Sektörün en cesur işlerinin ödüllendirileceği Felis Ödülleri, 4-5-6 Kasım 2026 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi ’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Yarışmanın açıklanan takvimi şu şekilde:

Dünyadaki hızlı değişim ve belirsizlikler karşısında "yaratıcılığa sarılma" çağrısı yapan kampanya, iyi bir fikrin arkasındaki uykusuz geceleri, sabahlara uzayan toplantıları ve vazgeçilmeyen emeği odağına alıyor. Concept imzası taşıyan filmin yönetmen koltuğunda Merve Fatma otururken, prodüksiyonunu Kala Film , post prodüksiyonunu ise Roots Post Prodüksiyon üstlendi.

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