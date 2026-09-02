KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koalisyon ortağı Yeniden Doğuş Partisi (YDP), hükümetten çekilme kararı aldı. YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, görevden alınmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, Parti Meclisi’nin kararı doğrultusunda hükümetten ayrılacaklarını duyurdu.

Arıklı, YDP’nin hükümetten çekilme kararını yarın Başbakan Ünal Üstel’e yazılı olarak bildireceklerini söyledi.

Erhan Arıklı’dan dikkat çeken açıklama

Görevden alınma kararına da değinen Arıklı, söz konusu gelişmeyi “İki yıldır beklediğim bir fırsattı” sözleriyle değerlendirdi. Arıklı, Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.

KKTC’de yaşanan deniz kazası nedeniyle şu aşamada siyasi tartışma yürütmek istemediklerini belirten Arıklı, yaşanan olayda kayıp 19 kişi bulunduğuna dikkat çekerek, “Söylenecek çok şey var ama kayıp 19 insanımız var” ifadelerini kullandı.

YDP’nin hükümetten çekilme kararının ardından KKTC’de koalisyon hükümetinin geleceğine ilişkin yeni bir siyasi süreç başlaması bekleniyor.