Sonsöz Gazetesi İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan’ın oğlu, www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi, Sonsöz Gazetesi Tüzel Kişi Temsilcisi ve Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyesi Bahar Pehlivan Yedier’in ağabeyi Dr. Mücahit Pehlivan, vefatının 6’ncı yılında mezarı başında anıldı. Dr. Pehlivan’ın hayrına lokma dağıtıldı.

Mücahit Pehlivan, 2 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 57 yaşında iken hayatını kaybetmişti.

Özellikle ortopedi dalında yapmış olduğu çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Dr. Mücahit Pehlivan, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu da yapmıştı.

Dr. Mücahit Pehlivan’ın kabri başındaki anma törenine, Sonsöz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü M. Umut Karakülah, Sonsöz Gazetesi Sayfa Sekreterlerinden Birsen Düzen, İbrahim Ethem Ünal, Sonsöz Gazetesi, Muhabirlerinden Rıza Pehlivan, www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi Editörü Abbas Satır, www.sonsoz.com.tr İnternet Haber Sitesi Köşe Yazarı Ali Tepe ve www.zafergazetesi.org İnternet Haber Sitesi Editörü Meltem Kasap katıldı.

Biz de Sonsöz Gazetesi, www.sonsoz.com.tr ve www.zafergazetesi.org İnternet Haber Siteleri çalışanları olarak değerli abimiz merhum Dr. Mücahit Pehlivan’ı ebediyete intikal edişinin sene-i devriyesinde rahmetle anıyor, kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza sabırlar diliyoruz.

MÜCAHİT PEHLİVAN KİMDİR?

Ankara'da 20 Haziran 1963'te doğan Mücahit Pehlivan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdikten sonra, ihtisasını Ankara Numune Hastanesi'nde, yüksek lisansını ise ortopedi dalında Budapeşte Semmelweis Üniversitesi'nde tamamladı.

22 Temmuz 2007'de yapılan Milletvekili Genel Seçimleri'nde DSP kontenjanından CHP milletvekili seçilen Pehlivan, daha sonra partisi DSP'den istifa etmişti. Bir süre bağımsız olarak milletvekilliğini sürdüren Pehlivan, AK Parti'ye katılmıştı.

Pehlivan, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doktorluğunu da yapmıştı. İyi derecede İngilizce ve Macarca, orta düzeyde İtalyanca ve Rusça bilen Mücahit Pehlivan, evli ve 2 çocuk babasıydı.