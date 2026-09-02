Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen uygulama noktaları hakkında sanal medya üzerinden bilgi paylaşan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, oluşturulan bir mesajlaşma grubu üzerinden polis ve jandarmanın uygulama noktalarının konumlarının paylaşıldığı tespit edildi. Bu paylaşımlar sayesinde hakkında arama kararı bulunan kişilerin, suça karıştığı değerlendirilen şüphelilerin ve trafik yönünden eksik belgesi bulunan araç sürücülerinin denetim noktalarından kaçtıkları belirlendi.

Çubuk’ta operasyon: 36 kişi yakalandı

Tespitlerin ardından Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla uygulama noktalarına ilişkin bilgi paylaşan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.