Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’de düzenlenen 2026-2027 Yılı Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni’ne katıldı. Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen törende, yeni balıkçılık av sezonu dualarla ve “Vira Bismillah, rastgele” sözleriyle başladı.

Törene Bakan Yumaklı’nın yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Kahraman Akdoğan katıldı.

Bakan Yumaklı: “Balıkçılığın yarınına inancımızı ifade ediyoruz”

Bakan Yumaklı, balıkçıların yaklaşık 4,5 ay boyunca denizlerden uzak kaldığını belirterek, yeni av sezonunun yalnızca bir sezon başlangıcı olmadığını söyledi.

Türkiye’de bu heyecanı yaşayan 1600 büyük ölçekli balıkçı gemisi bulunduğunu belirten Yumaklı, balıkçılığın geleceğine ve denizlerin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı.

Yumaklı, “Bugün burada sadece bir sezon açılışı yapmadığımızı ifade etmek istiyorum. Biz bugün balıkçılığımızın yarınına, denizlerimizin sürdürülebilirliğine ve bu ülkenin üretim gücüne inancımızı bu açılış vesilesiyle ifade etmiş oluyoruz” dedi.

Türkiye’nin su ürünleri üretiminde rekor

Balıkçılık sektörünün gıda arz güvenliğinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yumaklı, Türkiye’nin modern filosu, insan kaynağı, teknolojisi ve ihracat kapasitesiyle bölgede önemli bir konuma geldiğini söyledi.

Türkiye’nin geçen yıl 1 milyon 37 bin ton su ürünleri üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını belirten Yumaklı, yaklaşık 100 ülkeye ihracat yapıldığını ifade etti.

Yumaklı, su ürünleri sektörünün ülkeye 2,3 milyar dolar kazandırdığını ve sektörde yaklaşık 250 bin kişinin çalıştığını kaydetti.

“Parolamız koruma ve kullanma dengesi”

Su ürünleri üretiminin yüzde 85’inin üretim planlamasına dahil edildiğini belirten Bakan Yumaklı, bu yıl özellikle palamut ve torik avcılığı konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyledi.

Küçük ölçekli balıkçıların palamut ve torik avcılığı için uygulanan düzenlemelerden faydalanacağını belirten Yumaklı, Ege, Karadeniz ve Marmara’da orta ve büyük ölçekli balıkçı tekneleri için de yeni sezonun başladığını ifade etti.

Yumaklı, “Parolamız koruma ve kullanma dengesidir” diyerek, sürdürülebilir balıkçılığın önemine dikkat çekti.

Balıkçılık sektörüne 70 milyar liralık destek

Bakan Yumaklı, son 24 yılda su ürünleri sektörüne yaklaşık 70 milyar liralık destek sağlandığını açıkladı.

Yaklaşık 61 bin balıkçıya faiz indirimli finansman desteği verildiğini belirten Yumaklı, sektöre yatırım yapan balıkçıların finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletme limitinin 15 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldığını söyledi.

Yumaklı, su ürünleri sektörüne yönelik desteklerin artarak devam edeceğini ifade etti.

Türk balıkçılarına uluslararası sularda destek

Türkiye’nin yalnızca mevcut kuralları takip eden değil, uluslararası alanda kuralların belirlenmesine katkı sağlayan bir ülke olması gerektiğini belirten Yumaklı, Türk balıkçılarının farklı ülkelerin sularında da faaliyet göstermeye başladığını söyledi.

Yumaklı, ekim ayı başında Somali sularına gidecek bir geminin bulunduğunu belirterek, bu geminin Türkiye’den uğurlanacağını açıkladı.

Ayrıca Yalova’da Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi’nin açıldığını belirten Yumaklı, Aydın ve Çanakkale’de de benzer merkezlerin kurulması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

“Balıkçılarımızın hakkını korumak için denetliyoruz”

Geçen yıl 207 bin su ürünleri denetimi gerçekleştirildiğini açıklayan Yumaklı, denetimlerin amacının yalnızca hata tespit ederek ceza uygulamak olmadığını söyledi.

Yumaklı, denetimlerin temel amacının kurallara uygun çalışan balıkçıların hakkını korumak olduğunu belirtti.

Bakan Yumaklı’dan balıkçılara “Vira Bismillah” mesajı

Av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Yumaklı, balıkçılara destek mesajı verdi.

Yumaklı, “Daha güçlü balıkçı, daha güçlü sektör, daha verimli denizler ve elbette daha güçlü bir Türkiye hedefleri doğrultusunda bizler gece gündüz sizlerle omuz omuza vererek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasını “İzmir’den, Ege’den, bu güzel şehirden bütün balıkçılarımızın duyması için vira bismillah, rastgele diyelim. Hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle tamamladı.

İnan: “Üreticimizin her zaman yanındayız”

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin su ürünleri ihracatındaki başarısına dikkat çekti.

İnan, yılın ilk 6 ayında su ürünleri ihracatının Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştığını belirtti.

İzmir Su Ürünleri Hali’nin 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduğunu ifade eden İnan, balıkçıların ve üreticilerin karşılaştığı sorunların çözümü için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Törende İzmir Valisi Süleyman Elban ile AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve Yaşar Kırkpınar da yeni av sezonunun balıkçılar için hayırlı olması temennisinde bulundu.