Komedyen İmran Deniz Göktaş, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından yeniden tutuklandı.

İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından daha önce verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. İtiraz üzerine İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Göktaş hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Göktaş'ın tahliye kararına savcılık itiraz etti

31 Ağustos'ta çıkarılan yakalama emri doğrultusunda yakalanan Göktaş'ın, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumundan SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandığı belirtildi.

Duruşmada savunma yapan Göktaş, sosyal medya paylaşımları ve gösterilerinde kullandığı ifadelerin politik mizah kapsamında olduğunu savundu. Göktaş, söz konusu ifadeleri kullanırken hakaret kastının bulunmadığını belirtti.

Hakkındaki soruşturmayı bilmesine rağmen kendi isteğiyle yurt dışından Türkiye’ye döndüğünü ifade eden Göktaş, bu nedenle kaçma şüphesinin bulunmadığını söyledi.

Savcılık yeniden tutuklama talep etti

Duruşmada savcılık, İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nin verdiği tahliye kararının kaldırılmasını ve Göktaş’ın üzerine atılı suçlardan yeniden tutuklanmasını talep etti.

Göktaş’ın avukatları ise müvekkillerinin soruşturmayı bilmesine rağmen kendi isteğiyle Türkiye’ye geldiğini belirterek, kaçma ve delil karartma şüphesinin bulunmadığını savundu. Avukatlar, savcılığın itirazının reddedilmesini istedi.

İmran Deniz Göktaş hakkında yeniden tutuklama kararı

Mahkeme, dosyada somut suç şüphesini gösteren deliller bulunduğu, suçlar için öngörülen ceza miktarlarının alt ve üst sınırları, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gerekçeleriyle Göktaş’ın yeniden tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme, İmran Deniz Göktaş’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlarından ayrı ayrı tutuklanmasına oy birliğiyle hükmetti.

Karara karşı İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz yolu açık bırakıldı.