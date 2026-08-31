Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Otomobil yayaya çarptı
Kaza, dün akşam saatlerinde Diclekent Mahallesi Mahabad Bulvarı’nda meydana geldi. A.B. yönetimindeki 06 DHF 684 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Necip Kızıldemir’e çarptı.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıldemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Necip Kızıldemir toprağa verildi
Kızıldemir’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Kızıldemir’in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Kazanın ardından sürücü tutuklandı
Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü A.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.