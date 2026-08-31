“Bizim de bir çatımız oldu”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığına Coşkun Yılmaz atandı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Manifest Global Ekranda: Wembley Konseri Netflix Belgeseli Oluyor!

Çubuk Turşu Festivali'ne Ünlü Akını: Hangi Sanatçı Ne Zaman Çıkacak?

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü A.B. , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kızıldemir’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Kızıldemir’in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi .

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kızıldemir’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında , yolun karşısına geçmek isteyen Necip Kızıldemir, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.